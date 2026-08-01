Июль стал рекордным по числу потерь армии РФ в войне против Украины: топ-10 месяцев

В июле этого года потери российской армии в живой силе составили 42 860 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала года. Всего за первые семь месяцев 2026 года российская армия потеряла 238 650 военнослужащих.

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Статистику опубликовали в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в июне. Тогда потери личного состава РФ составили 39 290 человек.

Таким образом, общие потери личного состава российских оккупационных войск за первые семь месяцев 2026 года достигли 238 650 человек.

Топ-7 месяцев 2026 года по потерям армии РФ

июль – 42 860 человек; июнь – 39 290 человек; май – 33 760 человек; апрель – 32 980 человек; март – 31 960 человек; январь – 31 710 человек; февраль – 26 090 человек.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в войне против Украины значительно превышают украинские. Точные цифры потерь обеих сторон, по его словам, остаются неизвестными.

В интервью Fox News Зеленский сообщил, что общие потери российских войск составляют около 1,6 млн человек, из которых примерно 700 тысяч – погибшие.

"Их потери — 1 миллион 600 тысяч в общей сложности, из них около 700 тысяч — погибшие. Примерно", — сказал президент.

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В то же время глава государства отказался называть точные потери украинской армии, объяснив это соображениями безопасности.

"Не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых", — отметил Зеленский.

По его словам, число погибших в российской армии примерно в 14 раз превышает аналогичный показатель в украинской. Президент также добавил, что существует значительное количество военных, которые числятся пропавшими без вести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал, что в первой половине 2026 года соотношение потерь российской и украинской армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.

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