Июль стал рекордным по числу потерь армии РФ в войне против Украины: топ-10 месяцев
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В июле этого года потери российской армии в живой силе составили 42 860 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала года. Всего за первые семь месяцев 2026 года российская армия потеряла 238 650 военнослужащих.
Статистику опубликовали в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в июне. Тогда потери личного состава РФ составили 39 290 человек.
Таким образом, общие потери личного состава российских оккупационных войск за первые семь месяцев 2026 года достигли 238 650 человек.
Топ-7 месяцев 2026 года по потерям армии РФ
- июль – 42 860 человек;
- июнь – 39 290 человек;
- май – 33 760 человек;
- апрель – 32 980 человек;
- март – 31 960 человек;
- январь – 31 710 человек;
- февраль – 26 090 человек.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что потери российской армии в войне против Украины значительно превышают украинские. Точные цифры потерь обеих сторон, по его словам, остаются неизвестными.
В интервью Fox News Зеленский сообщил, что общие потери российских войск составляют около 1,6 млн человек, из которых примерно 700 тысяч – погибшие.
"Их потери — 1 миллион 600 тысяч в общей сложности, из них около 700 тысяч — погибшие. Примерно", — сказал президент.
В то же время глава государства отказался называть точные потери украинской армии, объяснив это соображениями безопасности.
"Не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых", — отметил Зеленский.
По его словам, число погибших в российской армии примерно в 14 раз превышает аналогичный показатель в украинской. Президент также добавил, что существует значительное количество военных, которые числятся пропавшими без вести.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что анализ американского Центра стратегических и международных исследований показал, что в первой половине 2026 года соотношение потерь российской и украинской армий выросло до 8:1, тогда как в предыдущие годы оно составляло примерно 2–3:1. Одной из ключевых причин стали удары украинских дронов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!