Июнь стал "самым кровавым" месяцем для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ: печальная статистика ООН о гибели мирных жителей

В июне 2026 года в Украине погибло не менее 293 мирных жителя. Еще 1990 мирных украинцев получили ранения. Это "самый высокий общий показатель погибших и раненых с апреля 2022 года", считает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

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И это – лишь числа из открытых данных, предоставленные украинскими чиновниками, без учета погибших и раненых на оккупированной части страны, а также в городах и поселках на линии боевых действий. Реальные цифры погибших и раненых значительно выше, отмечается в отчете Миссии.

Что говорят в ООН

"После резкого роста, зафиксированного в мае (текущего года), число жертв среди гражданского населения продолжало увеличиваться, достигнув самого высокого общего показателя погибших и раненых с апреля 2022 года. Число жертв среди гражданского населения в июне было на 10% выше, чем в мае 2026 года – это 282 погибших и 1 794 раненых, – и на 37% выше, чем в июне 2025 года (249 погибших; 1 416 раненых)", – отмечается в отчете ООН.

Главные истории дня

За первые шесть месяцев 2026 года число жертв среди гражданского населения, по данным ООН , составляет 1 396 погибших, что на 114% выше, чем за аналогичный период 2024 года (940 погибших).

В июне основной причиной жертв среди гражданского населения оставалось оружие большой дальности – мощные ракеты с широкой зоной поражения и беспилотники. На эту причину пришлось 45 % от общего числа погибших и пострадавших. При этом большинство случаев гибели или ранения в результате применения этого оружия произошло вдали от линии фронта – в таких крупных городах, как Киев и Днепр.

В целом наибольшее количество погибших и раненых в июне 2026 года было зафиксировано в Запорожье (23 погибших и 229 раненых), Херсоне ( 18 погибших и 236 раненых), Днепре ( 25 погибших и 77 раненых) и Киеве ( 11 погибших и 112 раненых).

Российские преступления в Украине

"Везде были дроны. Все летало над головой. Я не знала, где спрятаться. Там ужасный страх. Они стреляют и бьют днем и ночью", – цитируется в отчете Миссии "пожилая женщина, недавно эвакуировавшаяся из прифронтового села" из Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты ежедневно наносят удары по украинским городам и поселкам, расположенным вдали от линии фронта. Так, только вчера, 14 июля, захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области – в результате этой атаки погибла женщина, также был ранен мужчина. В результате атаки были разрушены два жилых дома.

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