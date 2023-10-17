Из 12 прифронтовых населенных пунктов Донетчины эвакуировали всех детей: что происходит

Из 12 прифронтовых населенных пунктов Донецкой области были эвакуированы абсолютно все дети. В общей сложности правоохранители вывезли 345 маленьких украинцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области были спасены 345 детей вместе с их родными.

В частности, как уточнил Клименко, ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах:

Железное, Нью-Йорк и Северное (Бахмутский район)

Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское, Рай-Александровка (Краматорский район).

"Спасибо полиции Донбасса за спасенные жизни", – резюмировал министр.

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Как сообщал OBOZ.UA , в Запорожской области была объявлена принудительная эвакуация детей из прифронтовой зоны, которая постоянно находится под вражескими обстрелами. Речь идет о пяти населенных пунктах: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

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