Из горячего сезона – в горячую точку: оккупанты приготовились "отдать под бой" российских туристов в Крыму

На Крымский полуостров, который Россия превратила в огромную военную базу, усиленно заманивают туристов из РФ. Хоть как-то восполнить ущерб провального 2023 года теперь надеются в бархатный сезон. Однако оккупанты признались, что в случае необходимости без раздумий пожертвуют "понаехавшими" сюда семьями россиян, обвинив в их гибели ВСУ.

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К рекламе подключились Z-блогеры

То, что туристический сезон-2023 оказался самым провальным для Крымского полуострова, уже понятно всем. Отели заполнены в лучшем случае наполовину, а основным контингентом санаториев оказались военнослужащие армии страны-агрессора. То есть средства в Крым все же идут из бюджета РФ, но, конечно, не в полном объеме.

Блогер и пособник оккупантов Александр Талипов, который "прославился" тем, что в связке с российской полицией и ФСБ охотится на украинцев в Крыму, в своем Telegram-канале опубликовал пост с рекламой отдыха на полуострове и дополнительной скидкой по промокоду.

Интересно, что пост коренного крымчанина (он родился в Судаке), бывшего украинского пограничника, давно перешедшего на сторону России, вызвал скандал среди воюющих в Украине оккупантов и их пособников.

"Военкора" обвинили в том, что он зарабатывает на таком опасном "отдыхе" – и это во время, когда по военным объектам армии РФ в Крыму наносятся удары.

Оккупант "раскрыл глаза"

Наиболее жестко высказался полковник армии РФ Петр Шувалов. Причем он рассказал не только о последствиях роста турпотока на полуостров для передвижения оккупационных войск, но и о том, что российскими отдыхающими оккупанты пожертвуют без раздумий. И это очень показательный момент.

"Отдых в Крыму" – это убийство военной логистики, и не понимать такие элементарные вещи невозможно. Тот самый "военблогер", которые так этот отдых рекламирует, а сам активно воюет с шашлыками на пляже, рассказывая о наших сплошных победах и продолжая дело Лёни Голубкова на сборах денег с доверчивых лохов. И в случае, если (или когда) на южном фронте станет пожарче, чем сейчас, все эти отдыхающие с их детками превратятся в заложников (…) Потому что при первом обострении отдыхающие ломанутся и заблокируют пробками скудную логистику южного фронта. Им же страшно, они ж купаться-загорать ехали. Мои бедненькие", – написал Шувалов в своем Telegram-канале.

Он назвал россиян "туристическим мусором" и заявил, что им плевать на потери армии РФ в Украине.

"Вот этим отдыхающим было абсолютно нас*ать, сколько моих бойцов погибнет и будет покалечено из-за того, что логистика засбоила от туристического мусора. У них отмазки стандартные: так ведь не запрещено, так ведь хотим отдохнуть, так ведь войны нет, так ведь скидки, так ведь дети хотели", – пишет Шувалов.

Он заявил, что если "при обострении военной ситуации" перед ним будет стоять выбор, как эффективнее выполнить задачи или же обеспечить безопасность отдыхающих, то это "как бы не выбор". "Ребят, у вас там скидки были, вам риски оплачены", – заявил оккупант.

Полковник оккупационной армии прямо заявил, что даже если ему прикажут действовать, не причиняя ущерб гражданским, то он, конечно, выполнит приказ. Сделает вид. При этом вину за погибших и пострадавших туристов "спишут на врага".

"Если что – в докладе все подправим, а то, что подправить не получится, – это все враг, все претензии к нему. Но если мне потребуется провести колонну через забитые туристо-машинами дороги – я знаю, какая задача у меня в приоритете", – заявил Шувалов.

Также он прямым текстом сообщил, что его волнуют не потери "мирных россиян", а исключительно то, что будет с вверенным ему личным составом армии РФ.

"И если кто продолжает жить и думать в условиях не-войны – я ж не против. Сдохнет так сдохнет. А у меня свои задачи и вверенный л/с", – написал оккупант.

С отдыха на войну

Тем временем в курортных городах Крымского полуострова оккупанты решили убить одним махом двух зайцев. С одной стороны, россиян заманивают в Крым, с другой – начали вербовать их на отдыхе.

Например, в Алуште на набережной установили мобилизационный пункт, а рекламные буклеты о службе по контракту в "зоне СВО" начали раздавать отдыхающим прямо на пляже.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", вербовкой нового пушечного мяса занимаются военнослужащие 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ (с. Перевальное).

Как говорится, добро пожаловать из горячего сезона в горячую точку.

Но уже не только отдыхающим россиянам, но и местным жителям, которые пошли в услужение российским оккупантам, а теперь решили уехать от греха подальше, тоже перекрыли кислород.

Из разных населенных пунктов Крыма поступает информация, что сотрудники оккупационных администраций и региональных исполнительных органов "власти" не могут уволиться из-за угроз со стороны руководства.

Такие случаи уже зафиксированы в Джанкойском, Кировском, Бахчисарайском и Ленинском районах, а также в Симферополе и Судаке.

Причем в большинстве случаев наблюдается единый стиль аргументации про "сложную обстановку", в которой увольнение рассматривается как "дезертирство". Сотрудникам мужского пола намекают, что в случае увольнения их ждет неминуемая мобилизация. Как говорится, за что боролись, то и получайте.