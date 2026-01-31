Из Катара – в окоп: в Донецкой области ликвидировали иностранного наемника, который воевал за Россию

В Донецкой области ликвидировали очередного российского наемника из Катара. Речь идет о гражданине Республики Кения – Клинтона Ньяпара Могеси 1997 года рождения.

Его тело обнаружили украинские разведчики на одной из вражеских позиций. Подробности сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

"Из Катара – в окоп: в Донецкой области ликвидировали очередного российского иностранного наемника", – говорится в сообщении.

Билет в Россию в один конец

Как отметили в разведведомстве, кениец жил и работал в Катаре, а затем заключил контракт с минобороны РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск. После короткого периода подготовки Могес погиб в "мясном штурме" в Донецкой области.

Конечно же россияне не эвакуировали тело погибшего, а его семья не получила никаких выплат или объяснений от страны-агрессора. У наемника также нашли паспорта еще двух граждан Кении — вероятно, таких же завербованных, которых Россия планирует бросить в следующие атаки.

"Клинтон Могеса мог и в дальнейшем жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы – это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", – говорится в сообщении.

В украинской разведке призвали иностранцев воздержаться от поездок в Россию и трудоустройства на ее территории, особенно если речь идет о нелегальной работе. Ведь такая поездка может завершиться принудительным попаданием в штурмовое подразделение и скорой гибелью.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает привлекать на войну против Украины значительное количество иностранных граждан через теневые миграционные сети. Согласно оценкам агрессор завербовал около 18 тысяч иностранцев из 128 стран, из которых по меньшей мере 3,3 тысячи погибли. Чаще всего их убивают в зоне боевых действий в первые 72 часа.

