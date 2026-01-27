Россия завербовала на войну против Украины тысячи иностранцев через теневые миграционные сети: они погибают на фронте в первые 72 часа – The Telegraph

Россия продолжает привлекать на войну против Украины значительное количество иностранных граждан через теневые миграционные сети. Согласно оценкам агрессор завербовал около 18 тысяч иностранцев из 128 стран, из которых по меньшей мере 3,3 тыс. погибли.

Чаще всего их убивают в зоне боевых действий в первые 72 часа. Об этом сообщает издание The Telegraph.

РФ массово вербует иностранцев в армию через миграционные сети и обман

В материале отмечается, что интернационализация вооруженных сил РФ все усиливается. По результатам опроса из более 10 тысяч пленных оккупантов около 7% оказались иностранными наемниками.

"OpenMinds, оборонная технологическая компания, специализирующаяся на информационной войне, заявила в конце прошлого года, что количество объявлений о работе военных, направленных именно на иностранцев на российской платформе ВКонтакте, выросло с 621 до 4600 в период с июня по сентябрь", – говорится в статье.

Активно вербовка ведется в государствах Африки и Юго-Восточной Азии, где РФ опирается на имеющиеся каналы трудовой миграции и торговли людьми. Иностранцев поощряют обещаниями зарплаты около 2300 долларов в месяц, получение российского гражданства и образом "гостеприимной" страны.

Нередко по прибытии в РФ у таких мигрантов изымают паспорта и под давлением заставляют подписывать контракты с министерством обороны России. При этом документы оформляют исключительно на русском языке, которым новобранцы не владеют.

Вербовка не ограничивается только молодыми мужчинами: Россию также обвиняют в использовании фальшивых предложений трудоустройства для привлечения африканских женщин на работу на завод по производству беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга", в сотнях километров к востоку от Москвы.

В связи с этим ряд африканских государств, в частности ЮАР и Кения, официально предостерегли своих граждан от участия в сомнительных вербовочных схемах, которые могут завершиться отправкой на фронт. По меньшей мере четыре страны также обратились с требованием о репатриации своих граждан из России.

Напомним, ранее наши защитники взяли в плен очередного иностранца, которого Россия обманом заставила пойти на войну. Гражданин Уганды рассчитывал на обещанную высокооплачиваемую работу в супермаркете, но пошел "работать" в окоп.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта воины ВСУ взяли в плен солдата армии РФ из Западной Африки. Он рассказал, что приехал учиться в российский город Саратов, а вместо этого попал на войну против Украины.

