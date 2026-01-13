Обещали работу в супермаркете: гражданин Уганды рассказал, как оказался на войне против Украины и бежал из рядов армии Путина. Видео

Украинские защитники взяли в плен очередного иностранца, которого Россия обманом заставила пойти на войну. Гражданин Уганды (Африка) рассчитывал на обещанную высокооплачиваемую работу в супермаркете, но пошел "работать" в окоп.

Ему удалось убежать от оккупантов и сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Видео опубликовала 63 ОМБр "Стальные Львы".

История иностранца, который хотел работать в РФ

Мужчина рассказал, что сбежал от россиян ночью и прошел долгий путь прежде чем добраться до позиций украинских бойцов.

"Я очень долго убегал и наконец добежал до украинских позиций. Затем я сказал: "Помогите мне, пожалуйста, я невиновен". Потом они (ВСУ. – Ред.) остановились и сказали вернуться. Они общались жестами, я вернулся. Они спросили, откуда я пришел. Я ответил, что сбежал от русских", – рассказал пленный.

По его словам, наши бойцы заверили иностранца, что он в безопасности и дали ему воду и еду. Далее гражданин Уганды объяснил, как попал на фронт.

"На улице ко мне подошел парень и предложил работу в России. Работа в супермаркете или на заводе. Обещали большие деньги, и я согласился. Я не знал, что нас везут в Балашиху (город в РФ. – Ред.), я думал мы едем на работу в супермаркет. Мы заехали и нам сказали, извините ребята, но теперь вы в российской армии", – подчеркнул мужчина.

Когда иностранец ответил, что "мы не для этого приехали", россияне заявили, что "уже ничего не поделаешь, вы не можете выйти за ворота, они закрыты".

Далее мужчину заставили подписать документы, приставив к голове оружие.

Напомним, ранее ВСУ взяли в плен 22-летнего гражданина Индии. Он рассказал, что подписал контракт с минобороны РФ, чтобы избежать тюремного заключения по делу о наркотиках, а воевать вообще не хотел. Он добавил, что не хочет возвращаться в страну-агрессора и готов сидеть в тюрьме в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные взяли в плен гражданина Египта, который подписал контракт с минобороны РФ ради получения паспорта страны-агрессора. Но после того, как оккупант стал россиянином по документам, его сразу отправили в штурмовую бригаду в Донецкой области.

