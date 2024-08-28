Из оккупированного Крыма продолжают массово выезжать граждане Украины: активисты объяснили причину

За последние 12 месяцев из оккупированного Крыма выехало более 20 тысяч граждан Украины. Местные жители продолжают массово покидать контролируемый РФ полуостров.

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Об этом "Крым.Реалии" рассказали в крымском отделении международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea. "В условиях растущих ограничений, угроз и затянувшейся оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают искать для себя лучшей доли за пределами Крыма", – рассказали крымские активисты.

Они подсчитали, что в новом учебном году за парты школ в Крыму сядет почти на 10 тысяч учеников меньше, чем в прошлом году. На сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир.

В частности, покидает Крым коренное население – крымские татары. Речь идет о тысячах человек, многие уезжают в Германию и Турцию. К примеру, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов, приезжают именно из Крыма.

Отмечается, что в некоторых странах Европы с начала полномасштабной войны диаспоры крымских татар выросли в разы.

Кремль замалчивает ситуацию с миграцией из Крыма – официальная оссийская статистика показывает положительное миграционное сальдо порядка двух тысяч человек. Это в основном трудовые мигранты и продолжающие переезжать в Крым жители России. Граждане Украины же покидают полуостров.

Как сообщал OBOZ.UA, активисты Движения "Жовта Стрічка" провели на оккупированных территориях масштабную акцию ко Дню Независимости. Сотни украинцев в десятках городов Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья напомнили, что под властью оккупантов остается огромное количество наших соотечественников, которые ждут освобождения и Победы.

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