'Мы – Украина': в оккупированных Россией городах сотни украинцев устроили смелую акцию ко Дню Независимости. Фото

Активисты Движения "Жовта Стрічка" провели на оккупированных территориях масштабную акцию ко Дню Независимости. Сотни украинцев в десятках городов Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья напомнили, что под властью оккупантов остается огромное количество наших соотечественников, которые ждут освобождения и Победы.

И эти люди делают все, чтобы приблизить их. Фотографии с напоминаниями о том, ради кого Украина продолжает борьбу, опубликовали в Telegram-канале "Жовтої Стрічки".

В движении отметили, что к 33-й годовщине провозглашения Независимости Украины на оккупированных территориях состоялась самая масштабная за все время войны акция, к которой присоединилось значительное количество украинских патриотов.

"В акции принимают участие сотни украинцев из таких городов: Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта, Симеиз, Мелитополь, Мариуполь, Горловка, Донецк, Луганск, Харцызск, Алчевск, Новая Каховка, Геническ, Бердянск, Северодонецк, Старобельск, Голая Пристань, Скадовск, Ящиково", – говорится в сообщении.

Все присоединившиеся к акции в контролируемых Россией населенных пунктах демонстрировали надписи "Мы есть!", напоминали, что их родные города были, есть и будут неотъемлемой частью Украины и показывали символ движения сопротивления оккупации - желтую ленту.

Видео дня

"Все вместе мы проводим ее (акцию. – Ред.), чтобы напомнить о сотнях тысяч украинцев, которые остаются в оккупации. Чтобы дать возможность каждому из наших людей быть причастным к большому государственному празднику. Чтобы заявить миру: МЫ ЕСТЬ. МЫ УКРАИНА! С Днем Независимости, друзья! Ваши соотечественники из оккупации передают поздравления – и продолжают сопротивление. Так что и вы не забывайте о нас. Потому что мы есть, и мы – Украина!" – обратились украинцы с оккупированных территорий к соотечественникам из свободной части Украины.

Напомним, накануне в оккупированном Донецке устроили патриотическую акцию в День флага Украины. По захваченному Россией уже более 10 лет городу повсюду появились изображения сине-желтого украинского государственного флага.

Также с Днем флага воины Сил обороны вместе с Херсонской ОВА поздравили жителей оккупированной части Херсонщины. С помощью беспилотников защитники доставили в ряд городов, где хозяйничают захватчики, украинские флаги – и закрепили их на вышках сотовой связи, водонапорных башнях и элеваторах.