'Из окружения выходили 11 дней': украинский пограничник рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину. Видео

Украинский пограничник Андрей Давиденко поделился своей историей о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он был вынужден 11 дней выводить из окружения подчиненных и разными способами доставаться из тогда оккупированного Купянска в Харьков.

Видео дня

Видео, в котором пограничник рассказал о боевом пути, опубликовали в Telegram Государственной пограничной службы. Отмечается, что полномасштабное вторжение он встретил на отделе пограничной службы "Ольховатка".

Давиденко вспомнил, что в 5 утра 24 февраля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии пограничные населенные пункты. В ответ украинская сторона совершила маневр сил и средств. В то же время один пограничный наряд, оставшийся на линии госграницы, не смог выехать и присоединиться к отделу пограничной службы.

Поэтому Давиденко решил эвакуировать личный состав, однако бойцы попали в окружение противника. Из него пограничники выходили 11 дней.

"Сначала в пешем порядке, потом – используя транспортные средства местного населения, добрались до Купянска", – вспомнил пограничник.

Однако в городе бойцы поняли, что он оккупирован. Они прибегли к уловкам, благодаря чему смогли добраться до Харькова, где присоединились к силам пограничного отряда. Далее выполняли задачи по недопущению проникновения в город вражеских ДРГ и участвовали в освобождении Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственная пограничная служба показала трогательное видео встречи военнослужащего ГПСУ с двумя его дочерьми после разлуки. Отец девушек защищает Украину на Волчанском направлении Харьковщины.

– Бойцы ГПСУ уничтожили очередные позиции российских войск у временно оккупированного города Кременная Луганской области. Захватчики, в частности, обустроили его в пределах Серебрянского леса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!