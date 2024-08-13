"Из окружения выходили 11 дней": украинский пограничник рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину. Видео
Украинский пограничник Андрей Давиденко поделился своей историей о начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он был вынужден 11 дней выводить из окружения подчиненных и разными способами доставаться из тогда оккупированного Купянска в Харьков.
Видео, в котором пограничник рассказал о боевом пути, опубликовали в Telegram Государственной пограничной службы. Отмечается, что полномасштабное вторжение он встретил на отделе пограничной службы "Ольховатка".
Давиденко вспомнил, что в 5 утра 24 февраля 2022 года россияне обстреляли из артиллерии пограничные населенные пункты. В ответ украинская сторона совершила маневр сил и средств. В то же время один пограничный наряд, оставшийся на линии госграницы, не смог выехать и присоединиться к отделу пограничной службы.
Поэтому Давиденко решил эвакуировать личный состав, однако бойцы попали в окружение противника. Из него пограничники выходили 11 дней.
"Сначала в пешем порядке, потом – используя транспортные средства местного населения, добрались до Купянска", – вспомнил пограничник.
Однако в городе бойцы поняли, что он оккупирован. Они прибегли к уловкам, благодаря чему смогли добраться до Харькова, где присоединились к силам пограничного отряда. Далее выполняли задачи по недопущению проникновения в город вражеских ДРГ и участвовали в освобождении Харьковщины.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Государственная пограничная служба показала трогательное видео встречи военнослужащего ГПСУ с двумя его дочерьми после разлуки. Отец девушек защищает Украину на Волчанском направлении Харьковщины.
– Бойцы ГПСУ уничтожили очередные позиции российских войск у временно оккупированного города Кременная Луганской области. Захватчики, в частности, обустроили его в пределах Серебрянского леса.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!