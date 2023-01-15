Из-под завалов дома в Днепре спасли кричащую о помощи женщину. Фото и видео

Днем 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Видео дня

Женщина, которую спасатели услышали около часа ночи, в 11:30 была спасена из-под завалов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главы МВД Дениса Монастырского, спасатели услышали голос женщины во время минуты тишины в разрушенном обстрелами доме в Днепре.

"Женщина, которую спасатели услышали во время минуты тишины около часа ночи 15 января, в 11:30 была спасена из-под завалов разрушенного дома в Днепре", – сказал глава МВД.

Пострадавшую оперативно доставили к карете скорой помощи и увезли в больницу. На данный момент подробностей о ее состоянии пока нет.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погиб по меньшей мере 21 мирный житель, ранены 73 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!