Из-под завалов разрушенной ударом РФ многоэтажки в Мирнограде достали тела людей

В городе Мирноград Покровского района Донетчины до трех возросло количество жертв российского обстрела 14 июля. Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенной вражеским ударом многоэтажки.

Видео дня

Поиски продолжались двое суток. Об этом изданию "Суспыльне" сообщил исполняющий обязанности начальника городской военной администрации Юрий Третяк.

"В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены", – отметил чиновник.

По его словам, жертвами оккупантов стали супруги, а именно 67-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Накануне в комментарии местным СМИ он рассказал, что Мирноград находился под российскими ударами пять дней подряд. Из них три дня враг обстреливал именно жилые кварталы города, что привело к жертвам и раненым.

Напомним: 14 июля страна-агрессор РФ обстреляла несколько городов Донетчины. В частности, в Мирнограде россияне попали ракетой по админпостройке и пятиэтажке, где произошло разрушение одного из подъездов. На месте погиб один человек, шестеро получили ранения. Ударом по Лиману оккупанты повредили дом и кафе, ранили троих человек.

15 июля российская армия снова обстреляла Мирноград: на месте удара возник пожар, который потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 июля российские военные преступники сбросили бомбы на жилищный сектор в Мирнограде. В результате обстрела погиб 15-летний подросток, еще 13 человек получили ранения.

На следующий день, 12 июля, оккупанты убили шестерых мирных жителей в Мирнограде и Константиновке Донецкой области. В частности, погибли три работника предприятия "Покровскуголь" компании "Метинвест".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!