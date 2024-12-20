'Из родных у него осталась только сестра': на фронте погиб защитник из Львовщины. Фото

В боях за Украину свою жизнь отдал защитник из города Трускавец Игорь Крамар. Военный погиб на фронте 15 декабря 2024, из родных у него осталась только сестра.

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Печальное известие сообщили городские власти города. Отмечается, что павший герой был стрелком-снайпером.

"С глубокой грустью извещаем, что на фронте погиб еще один житель города Трускавца – Игорь Крамар. Это уже 19-й защитник из числа жителей Трускавецкой общины, погибший в 2024 году и 54-й официально павший Герой с начала полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении

Военный Крамар Игорь Богданович родился 30 ноября 1973 года в Трускавце. Являлся стрелком-снайпером механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты воинской части А5001. Из родных у него осталась только сестра, сейчас она находится в Польше.

"О возвращении тела павшего Героя и чин похорон сообщим дополнительно. Вечная и светлая память погибшему воину-Защитнику Игорю Крамару и Царство Небесное…", – написано в сообщении.

Напомним, в Каменце-Подольском в Хмельнитчине в последнюю земную дорогу провели старшего лейтенанта ВСУ Дениса Ковальского. Жизнь военного оборвалась в Харьковской области в марте 2024 года. У защитника остались жена, сын и отец.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне за Украину погибли отец и сын, военные Анатолий и Евгений Шаповал из Лубенской общины на Полтавщине. Жизнь защитников оборвалась 13 декабря 2024 на северо-восточном направлении. При выполнении боевой задачи они получили ранения, несовместимые с жизнью.