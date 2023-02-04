Из российского плена вернулся Максим Колесников, известный своим ''Дневником мобилизованного''. Фото

Украина 4 февраля провела масштабный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 украинских воинов, среди них - бывший ресторатор родом из Донецка Макс Колесников, ушедший защищать Украину еще в начале российской агрессии - в 2015 году.

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В плен к россиянам он попал на Киевщине, еще в марте прошлого года. О возвращении из плена автора "Дневника мобилизованного" рассказал журналист Роман Шрайк.

Как пишет журналист, на фото с обмена наткнулся на фото Колесникова – однако не смог узнать его, так сильно защитника изменили долгие месяцы в плену.

"Рассматривал фото с освобожденными пленными. Обратил внимание на парня с яблоком, очень красноречивая фотка. Но так и не понял, что это мой знакомый Макс Колесников. Не узнал. С возвращением из ада, Макс!" - написал Шрайк.

Пользователи в комментариях желают освобожденному из плена воину скорейшего восстановления и благодарят его родителей за сына.

О захвате в плен группы украинских военнослужащих, защищавших Киевщину, российские пропагандисты заявляли еще в конце марта 2022 года. Тогда на пропагандистском российском канале "Рен-ТВ" показали украинских пленных воинов, среди которых был и Колесников.

"Официально они представляются солдатами ВСУ, однако символика на их одежде и татуировки говорят о неонацистских взглядах. Именно такие военнослужащие распространяют максимально агрессивные идеи в отношении России и её жителей", – бесстыдно заявляли пропагандисты государства, начавшего кровавое и ничем не сповоцированное вторжение на территорию суверенной независимой Украины о воинах, защищавших родную страну и свой народ.

Судя по кадрам с допроса Колесникова, находясь в полной власти врага он отказался назвать украинцев нацистами, как того требовали от него оккупанты.

Ресторатор в прошлом, в далеком 2015-м Колесников по мобилизации отправился защищать родной Донбасс от российских оккупантов. Тогда он начал в своей соцсети вести своеобразный онлайн-дневник, где описывал подготовку украинских военнослужащих, будни в ВСУ и самые болезненные проблемы только начавшей возрождение украинской армии. Многие украинские издания публиковали рассказы Колесникова под названием "Дневник мобилизованного".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Макс Колесников, который на то время давно жил в Киеве, отправился в военкомат в первый же день, 24 февраля 2022 года. Защищал Киев и область. В марте попал в плен. В неволе он провел долгих 11 месяцев - и за это время изменился до неузнаваемости: полностью поседел, осунулся и похудел, как минимум, в два раза.

Те, кто знал Максима до плена, в один голос твердят: узнать его сейчас удается с трудом.

Напомним, в рамках масштабного обмена 4 февраля Украина вернула из российского плена 116 украинцев. В их числе защитники Мариуполя, оборонцы Киевщины, Черниговщины, Донбасса и Запорожья, а также херсонские партизаны.

Домой вернулись 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО, восемь бойцов ТРО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Среди освобожденных - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов, есть среди вернувшихся домой воинов и одна женщина.