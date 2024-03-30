Из роты осталось 15 человек: оккупанты пожаловались, что за отказ идти в штурм под Авдеевкой их признали дезертирами. Видео

Российские оккупанты пожаловались, что после штурма села Семеновка под Авдеевкой из их роты осталось 15 человек. Теперь за отказ атаковать ВСУ их обвиняют в дезертирстве и принуждают сдать оружие.

Видеообращение 15 "мобилизованных при ДНР" из 2-го стрелкового батальона 98-го отдельного стрелкового полка (в/ч 34491) распространилось в сети. Датой записи указано 30 марта 2024 года.

Оккупанты рассказали, что 13 марта их роту передали в подчинение 114-й бригады ВС РФ.

"По прибытию на Авдеевский коксохимический завод нас малыми группами направили в населенный пункт Орловка для закрепления. Мы от поставленной задачи не отказались. Но по прибытию нашу роту обманным путем направили на штурм населенного пункта Семеновка. Наши первые три группы выдвинулись на выполнение боевой задачи по закреплению. Первая группа при подходе к опорному пункту ВСУ – там ее уже ожидали бойцы ВСУ – понесла потери. Также вторая-третья группы выдвинулись к опорному пункту ВСУ и также понесли потери", – рассказали оккупанты.

После неудачных штурмов, по словам "мобиков", остаткам подразделения поступил приказ "откатиться малыми группами на коксохимический завод".

Там они получили новую команду – штурмовать Орловку. Однако оставшиеся из целой роты 15 "мобиков" отказались выполнять приказ.

"Мы, остатки групп в количестве 15 человек, отказались по причине, что командование 114-й бригады, не жалея личный состав, угрожая расправой, дает команду идти на штурм. В течение тре дней нашего присутствия на коксохимическом заводе нас любыми способами пытались заставить сдать оружие, которое закреполено за нами. Все приказы были в устной форме, по просьбе показать приказ нас послали в устной форме. В данный момент нас обвиняют в дезертирстве и уклонении от боевых задач. Просим помощи разобраться в нашей ситуации", – пожаловались захватчики.

Они также заявили, что их бросают на штурмы "без прикрытия артиллерии, под кинжальным пулеметным, минометным и артиллерийским огнем".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки, посколькувраг имел преимущество в штурмовых силах и средствах и нарушил ударами КАБ целостность нашей обороны. Из-за дефицита боеприпасов ВСУ не могли вести эффективную контрбатарейную борьбу.

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