Из ряда сел Донетчины принудительно эвакуируют детей вместе с родителями – ОВА

В Донецкой области приняли решение об эвакуации детей с родителями или опекунами из ряда населенных пунктов региона. Принудительно будут вывозить несовершеннолетних из поселка Дробышево и еще четырех сил.

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В то же время усилят эвакуационные мероприятия из Торецкой громады, ежедневно находящейся под вражескими обстрелами. Об этом по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям региона рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Донецкой области приняли решение о проведении принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из поселка Дробышево Лиманской громады, сел Новая Полтавка, Новооленовка, Александрополь, Романовка Ильиновской громады", – отметил он.

Эвакуация будет начата после согласования соответствующего решения с органами военного командования на этой территории и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Кроме того, по словам Филашкина, в ходе заседания члены комиссии обсуждали также усиление эвакуации из Торецкой громады, по которой российские захватчики ежедневно бьют из всех видов вооружений, включая авиабомбы и беспилотники. Так что гражданским здесь ежедневно грозит смертельная опасность.

"Отдельно обсудили вопросы ликвидации последствий потерь и повреждения посевов сельскохозяйственных культур вследствие заморозков на поверхности почвы, которые произошли в начале мая 2024 года на территории Донецкой области", – добавил Филашкин.

Напомним, с самого утра 25 июня оккупанты били по Донетчине. Так, в Золотой Ниве Великоновоселковской громады в результате вражеского артобстрела погибла женщина 1957 года рождения.

Кроме того, российские военные нанесли 6 авиаударов по Торецку: ранения получили четыре человека, все они госпитализированы.