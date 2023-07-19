Из шести машин можно собрать три: в армии РФ показали бронетехнику, полученную после 'капремонта'. Видео

В России оккупанты пожаловались на то, что их снабдили неисправными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Тунгуска" перед отправкой на войну в Украину. Пять машин захватчики получили после "капремонта", у всех них есть серьезные технические неисправности, еще одну в полностью нерабочем состоянии оккупантам передали вместо того, чтобы ее ремонтировать.

Видео дня

Видео, записанное одним из оккупантов, появилось в сети. Захватчик, показывая "отремонтированную" технику, предположил, что, если повезет, из шести машин можно собрать три.

Так, оккупанты жалуются, что из шести полученных подразделением "Тунгусок" не нашлось ни одной полностью исправной – при том, что они прошли капитальный ремонт.

"Батарея Тунгусок. Получили 5 машин после капремонта. 3 штуки М1 и 2 штуки М. 6-я машина (М-ка) пришла вообще непригодная. Её вместо капремонта отправили к нам. Из всех 6 машин было боеспособні 3. После прогона маршем в 30 км, неисправности появились во всех 3 машинах", – говорит оккупант на видео.

Он уточнил: все полученные машины нуждаются в ремонте, представителям завода, проводившего капремонт, на полигоне понадобилось две недели, чтобы привести в порядок хотя бы одну "Тунгуску".

"Приехали представители завода, за 2 недели боеспособна только 1 машина. 4 требуют ремонта различной степени сложности. 6-ю необходимо отправить на капремонт. Её даже заводить опасно, потому что она загорится. На 2 машинах вытекло масло. Трансмиссия навернулась, на трёх подвеска, на 2-х модули управления вооружением и системами", – возмутился оккупант.

Он предположил, что из шести полученных машин можно было бы собрать три рабочие. Пока же оккупанты имеют фактически бесполезный металлолом, хотя на бумаге они полностью обеспечены этими средствами ПВО.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" предназначены для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых частей и подразделений на марше и во всех видах боя. Производителем заявлено, что они "обеспечивают поражение низколетящих воздушных целей, в том числе "зависших" вертолетов.

Возмущен качеством обеспечения "второй армии мира" не только будущий претендент на черный полиэтиленовый пакет объемом 200 л с видео, но и "рассерженный патриот", а по совместительству экс-главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин. Он снова призвал расстреливать, на сей раз директора завода, проводившего "капремонт".

"Это к тому – почему у нас взрывается склад за складом и взлетает на воздух (вместе с личным составом) штаб за штабом. Наверняка – все "прикрытые ПВО". А еще к тому, что (уверен, прецеденты времен "борьбы с вредительством" мне известны) если расстрелять за такой ремонт, скажем, директора завода (как правило, нынешний директор мало соображает в технике, он больше по части "съёма пенок для акционеров"), то и техника перестала-бы выходить из "капремонта" в таком виде, в каком представлена. И, да, в таком виде почти всё сейчас "с капремонта" выходит", – заявил Гиркин.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отправили на тот свет трех "высокопоставленных" командиров оккупантов.

19 июля подтвердилось, что на оккупированной части Луганской области был ликвидирован командир российской 123-й мотострелковой бригады (ранее – 2-я бригада) Денис Иванов, более известный как "Ташкент".

Вследствие удара по бывшему отелю "Дюна" во временно оккупированном Бердянске, где базировался запасной командный пункт 58-й общевойсковой армии РФ, 11 июля уничтожен заместитель командующего Южным военным округом (ЮВО) генерал-лейтенант Олег Цоков.

Вернулся мертвым домой и еще один российский комбриг – Максим Харламов, который командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой (входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа). Эта бригада из Нижнего Новгорода ранее засветилась и в Сирии.