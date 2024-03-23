'Из шести спрятанных в нору окупантов выживает один': украинские пограничники провели эксперимент. Видео

Пограничники из бригады Гвардии наступления "Стальная граница" провели опыты на российских захватчиках. Украинские защитники пришли к интересным выводам.

Пограничники проводили собственное "статистическое исследование" на Харьковском направлении. Как известно, в последнее время здесь активизировались российские диверсионно-разведывательные группы. Судя по видео от "Стальной границы", подопытными были именно ДРГ врага.

"По результатам исследования пограничники установили: из шести оккупантов, спрятанных в нору, в среднем остается один", - уверяют в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed. Большинство вражеских БПЛА сбили украинские защитники на юге и на востоке нашей страны.

Причем часть беспилотников уничтожили бойцы Государственной пограничной службы Украины. Хорошо отработали пограничники в небе над Днепропетровской и Херсонской областями.

Ранее в ГПСУ рассказали, что на Авдеевском направлении за 4 месяца активных боевых действий армия РФ потеряла ранеными и убитыми более 45 тыс. военных. Также украинские воины сожгли несколько сотен единиц вражеской бронетехники.

Также сообщалось, что "Армия дронов" за две недели уничтожила почти 90 танков - и процесс "разоружения" кафиров не только продолжается, но и набирает обороты.