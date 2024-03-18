Разоружение армии РФ продолжается: 'Армия дронов' за две недели уничтожила почти 90 танков

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам. Только через две недели "Армия дронов" уничтожила почти 90 вражеских танков.

Таким образом, количество российской техники на фронте стремительно уменьшается. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Русской техники становится меньше. Результаты работы ударных подразделений БпЛА через две недели", – говорится в сообщении.

В частности, через две недели работы ударных подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) принесли свои плоды.

В течение этого периода защитникам Украины удалось уничтожить 88 танков, 174 боевых бронированных машин, 180 грузовиков и 133 орудия. Эти цифры еще больше на графике.

Также, по данным вице-премьера, за последние две недели было "демилитаризовано" 42 самоходных артиллерийских установки, 33 единицы радиотехнического оборудования, 382 опорных пункта, 18 ракетно-артиллерийских огневых систем врага.

Кроме того, Силы обороны ликвидировали 183 российских оккупанта.

"Дронов и технологий на фронте будет больше. Оккупантов и их техники, соответственно, меньше", — подчеркнул Михаил Федоров.

Напомним, в Херсонской области снайперы ССО уничтожили группу российских захватчиков. Защитники ликвидировали вражескую группу во время ночной работы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из бригады "Хартия" Гвардии Наступление уничтожили российский МТЛБ на одном из направлений фронта. Бойцы предложили раненым захватчикам сдаться, но их сразу же ликвидировали свои.

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