Бойцы Гвардии Наступления уничтожили вражескую МТЛБ и штурмовую группу. Видео

Украинские защитники из бригады "Хартия" Гвардии Наступления уничтожили российский МТЛБ (от рус. многоцелевой транспортер легкий бронированный) на одном из направлений фронта. Бойцы предложили раненым захватчикам сдаться, но их сразу же ликвидировали свои.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram МВД Украины. На кадрах видно, как оккупанты согласились на предложение плена, которое получили в записке из дрона, и начали даже ползти в направлении украинских позиций.

Однако далеко отойти им не удалось – мгновенно свои же забросали гранатами и расстреляли.

Напомним, командующий НГУ Александр Пивненко сообщил, что нацгвардейцы на одном из направлений фронта отразили вражеский штурм. Оккупанты рассчитывали на успех внезапной атаки на позиции украинских воинов с использованием танка, однако просчитались. Также защитники уничтожили и вражеский танк, и штурмовиков оккупационных войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Воины 63-й ОМБр ВСУ снова нанесли потери российским оккупационным войскам. В этот раз наши защитники с помощью дрона уничтожили очередной вражеский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

– Легион "Свобода России" показал видео уничтожения очередного вражеского комплекса "Муром-П", с помощью которого оккупанты вели наблюдение за территорией. Цель ликвидировали россияне-добровольцы, вместе с Силами обороны Украины борющиеся с кремлевским режимом.

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