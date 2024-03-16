У врага минус танк и пехота: в Нацгвардии показали, как отражали "внезапный" штурм оккупантов. Видео
Нацгвардейцы на одном из направлений фронта отразили вражеский штурм. Оккупанты рассчитывали на успех внезапной атаки на позиции украинских воинов с использованием танка, однако просчитались.
По итогам боя бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" уничтожили и вражеский танк, и штурмовиков оккупационного войска. Видео боя показал командующий НГУ Александр Пивненко.
"Отражение вражеского штурма бойцами бригады Национальной гвардии "Буревий". Враг заехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины минуснули танк и пехоту врага", – отметил он.
На опубликованных кадрах видно, как после подведения украинскими воинами вражеской "брони" семеро оккупантов заскакивают в окопы к нацгвардейцам.
В ближнем бою трое украинских защитников положили часть захватчиков, а одного захватили в плен.
Напомним, утром 16 марта в Генеральном штабе рассказали, что накануне Силы обороны проредили вражескую армию на 1160 оккупантов, 21 танк и 26 артсистем.
В целом, убежден эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, ВСУ "перемололи" четырнадцатую часть мобилизационного ресурса РФ.
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