У врага минус танк и пехота: в Нацгвардии показали, как отражали 'внезапный' штурм оккупантов. Видео

Нацгвардейцы на одном из направлений фронта отразили вражеский штурм. Оккупанты рассчитывали на успех внезапной атаки на позиции украинских воинов с использованием танка, однако просчитались.

По итогам боя бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" уничтожили и вражеский танк, и штурмовиков оккупационного войска. Видео боя показал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Отражение вражеского штурма бойцами бригады Национальной гвардии "Буревий". Враг заехал на танке в надежде захватить наши позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины минуснули танк и пехоту врага", – отметил он.

На опубликованных кадрах видно, как после подведения украинскими воинами вражеской "брони" семеро оккупантов заскакивают в окопы к нацгвардейцам.

В ближнем бою трое украинских защитников положили часть захватчиков, а одного захватили в плен.

Напомним, утром 16 марта в Генеральном штабе рассказали, что накануне Силы обороны проредили вражескую армию на 1160 оккупантов, 21 танк и 26 артсистем.

В целом, убежден эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, ВСУ "перемололи" четырнадцатую часть мобилизационного ресурса РФ.