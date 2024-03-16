ВСУ уничтожили четырнадцатую часть армии Путина: военный эксперт поделился расчетами

Мобилизационный ресурс России может достигать 14 миллионов человек. В РФ также могут уже сейчас формироваться новые дивизии или армии.

Исходя из этого расчета и с учетом потерь российской оккупационной армии в войне, Силы обороны Украины "перемололи" одну четырнадцатую часть этого ресурса. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Не забывайте, что на сегодняшний день мы перемололи лишь одну четырнадцатую часть всего мобилизационного потенциала РФ. Человеческий ресурс у них около 10-14 миллионов", – заявил он.

По прогнозам эксперта, страна-агрессор может формировать новые группировки общей численностью более 400 тысяч человек.

"Я не исключаю, что РФ формирует где-то за Уралом, в Тоцких лагерях или еще где-то две-три дивизии или, возможно, даже две армии. Трудно сказать, могут ли они быть хорошо укомплектованы или это просто будут "мясные" армии, но я этого не исключаю", – отметил Козий.

Он добавил, что после так называемых президентских выборов в России для граждан этой страны "начнутся реалии, заключающиеся в том, что их и дальше будут гнать в окопы, в наступление".

Как писал OBOZ.UA, по оценкам Института изучения войны (ISW), несмотря на огромные потери в войне в Украине, российской оккупационной армия удается компенсировать их за счет мобилизации и ротаций. Впрочем, этот баланс достаточно "хрупок".