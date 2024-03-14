Украинской армии удалось остановить наступление российской, но линии обороны строить необходимо. Интервью с Козием

Мобилизационный ресурс России огромен и может достигать 14 миллионов человек. Если исходить из этой цифры, то Силы обороны Украины перемололи в войне только его четырнадцатую часть.

После так называемых выборов в РФ россиян снова погонят в окопы. Не исключено, что где-то за Уралом уже формируются две новые армии. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

– Президент Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте значительно лучше, чем за последние три месяца. По его словам, украинской армии удалось остановить наступление российских оккупационных войск. Вы согласны с такой оценкой?

– Это реальный факт. Мы видим, что человеческий потенциал Вооруженных сил делает все возможное, чтобы остановить врага.

На фронте есть отдельные продвижения, но они будут и дальше. Почему? Потому что выборы в РФ пройдут, а граждан России и дальше будут гнать в окопы и в наступление.

Не забывайте, что мы перемололи лишь одну четырнадцатую часть всего мобилизационного потенциала РФ. Человеческий ресурс у них около 10-14 миллионов.

– Насчет возведения линий обороны, в частности на Авдеевском направлении. Генерал Игорь Романенко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил, что врагу удалось быстро преодолеть расстояние в 5-6 км западнее этого населенного пункта именно из-за отсутствия украинских фортификаций. Какая сейчас ситуация с постройкой фортификаций?

– Я вижу, как отдельные военные журналисты, которые находятся в инженерных подразделениях, выкладывают в соцсетях фото инженерных сооружений, которые мы строим. Но это не система. Один участок – это не система. Система – это когда по всей стране созданы условия для предотвращения продвижения армии РФ.

Но факт остается фактом. Вспомните конфликт между директором оборонного департамента Офиса президента Иваном Апаршиным и заместителем руководителя этого Офиса Анной Коваленко в 2020 году. Еще тогда Апаршин, очень опытный военный человек, сказал, что нужно делать план обороны. Было ясно заявлено, что нужно задействовать человеческий ресурс, рыть окопы. Инженерные линии, линии укрепления готовятся заранее. Для этого привлекается как местное население, так и потенциал предприятий, имеющих инженерную технику.

Это было первое столкновение между профессиональными военными и политиками. Военный сказал, что нужно делать, а политики этим не занимались.

Кстати, недавно Апаршин заявил, что уже сейчас нужно делать оборонительные сооружения на правом берегу Днепра, чтобы не было повторения ситуации, описанной Романенко.

– До так называемых выборов президента России остаются считаные дни. Есть ли опасность, что враг сейчас сконцентрируется на одном направлении, одном населенном пункте, чтобы одержать определенную победу перед выборами?

– Да, такая опасность существует. Я скажу даже больше, не исключаю, что РФ формирует где-то за Уралом, в Тоцких лагерях или еще где-то, две-три дивизии или, возможно, даже две армии. Трудно сказать, могут ли они быть хорошо укомплектованы, или это просто будут "мясные" армии, но я этого не исключаю.

Для этого будут набираться люди, то есть около 200 тысяч на каждую армию. Если я не ошибаюсь, было заявлено о 500 тысячах мобилизованных.

– Для каких именно населенных пунктов опасность сейчас наибольшая?

– Есть такая азартная игра, как игра в карты. Военные также любят с картами играть. Угадать, кто как сыграет, очень тяжело.

Да, есть направления под угрозой. Харьков остается одним из таких направлений, Киев тоже. Есть и другие. Но для того и есть у нас разведывательное сообщество, и очень неплохое, которое делает свое дело, чтобы своевременно разоблачать все эти направления деятельности противника.