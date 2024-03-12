Почему россияне смогли быстро преодолеть расстояние в 5-6 км на запад от Авдеевки: пояснение генерала Романенко

Недостаток фортификационных сооружений привел к тому, что российская оккупационная армия смогла быстро преодолеть расстояние в 5-6 километров западнее Авдеевки. На сегодняшний день Силами обороны в сложных условиях создаются новые рубежи.

Такое мнение в эклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Я не сторонник крайних оценок – о том, что все хорошо с оборонными рубежами или совсем нехорошо. На мой взгляд, обе эти оценки не соответствуют действительности", – заметил он.

"Западнее от Авдеевки, в нескольких километрах от нее, понижение местности. Существенных рубежей там не было. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе", – пояснил он.

Генерал обратил внимание на то, что российская оккупационная армия создает фортификации, используя специализацию. Так, для создания второй линии обороны были привлечены гражданские лица, созданием первой линии занимались отдельные подразделения, которые не принимали участия в боевых действиях.

"У нас же другая ситуация. На Авдеевском направлении, где наши войска отошли, они сейчас и копают, и обороняются. И, конечно, это гораздо сложнее", – констатировал Романенко.

"В плане стабилизации ситуации оборонные рубежи играют принципиальную роль, поэтому на них и сосредоточены. Вдогонку организуется и проводится соответствующая работа, конечно, не в той степени, которая нас бы удовлетворила. Но и сказать, что все совсем плохо, я тоже не могу", – подытожил он.

Как писал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что украинские Силы обороны стабилизируют линию фронта. По его оценкам, уже скоро украинская армия начнет готовиться к контрнаступлению, чтобы перехватить инициативу у врага.