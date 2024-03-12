Наступление России остановлено: Зеленский заявил, что ситуация на фронте значительно улучшилась

Президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас ситуация на фронте в Украине "значительно лучше", чем в течении последних трех месяцев. По словам главы государства, воинам Сил обороны Украины удалось остановить наступление войск России.

В интервью BFMTV в понедельник, 11 марта, Зеленский отметил, что у украинской армии были трудности "из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников". Однако, как утверждает президент, "наступление России на востоке остановлено".

Он отметил, что российское войско продолжает терять на передовой в Украине "большое количество жизненно важных сил".

В то же время Зеленский уточнил, что такие утверждения могут потерять свою актуальность "через месяц или неделю", если Украина не получит достаточной военной помощи.

В интервью Le Monde президент добавил, что Вооруженные силы Украины "проделали хорошую работу" против российских военных самолетов и восстановили ситуацию на Востоке. По его словам, россияне не могут наступать с большой интенсивностью из-за потери большого количества самолетов.

Также он сказал, что Украина проводит "мощные действия" в Черном море.

"Не буду вдаваться в подробности, но я получил отчет, свидетельствующий об очень значительных положительных результатах", – заявил Зеленский.

Также президент прокомментировал оккупацию россиянами Авдеевки на Донетчине. Он отметил, что войска РФ не захватили город, а просто уничтожили его, а затем зашли. В связи с этим Зеленский обратил внимание на превосходство РФ в дальнобойном оружии и призвал страны Запада предоставить Украине такое вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что именно Украина должна определять справедливое окончание войны. Для этого необходима максимальная инициатива и максимальная концентрация нашей стороны.

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