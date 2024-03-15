Превратили в металлолом: легион "Свобода России" показал уничтожение комплекса "Муром-П" войск Путина. Видео

В сети появилось видео уничтожения очередного вражеского комплекса "Муром-П", с помощью которого оккупанты вели наблюдение за территорией. Цель ликвидировали россияне-добровольцы, которые вместе с Силами обороны Украины борются с кремлевским режимом.

Ролик 15 марта обнародовал Легион "Свобода России" на своем канале в Telegram. Вместе с оборудованием "Мурома-П" воины ударили по антеннам радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы войск РФ.

Вражескую технику защитники обнаружили на многоэтажном здании. Антенны стояли на крыше, а камера "Мурома-П" была установлена в окне.

Удары были нанесены с помощью дронов. "Надо было лучше прятать", – пошутили в Легионе "Свобода России".

Где и когда был снят ролик, не уточняется. "Превратили путинский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и антенны РЭР/РЭБ в кучу металла. Работаем дальше!" – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон продолжают совместную операцию на территории РФ. Поскольку власти Белгородской и Курской областей не организовали надлежащую эвакуацию гражданских, воины обратились к Международному Комитету Красного Креста.

– Днем 15 марта россияне-добровольцы анонсировали массированный удар по военным объектам ВС РФ в Белгороде. Они призвали жителей города выехать либо спрятаться в укрытиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!