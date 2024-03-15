Российские добровольцы обратились к Красному Кресту с призывом из-за боев на территории РФ: что происходит

Российские власти не организовали надлежащую эвакуацию на территории Белгородской и Курской областей, где продолжается совместная операция добровольцев из РФ, воюющих против кремлевского режима. Поэтому воины обратились к Международному Комитету Красного Креста, чтобы он помог создать гуманитарный коридор для выезда местного населения.

Соответствующий призыв утром 15 марта обнародовали Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон, которые на стороне Украины борются с оккупантами. Они также направили запрос официальным представителям МККК.

Военнослужащие попросили международную организацию предоставить помощь всем жителям Белгородщины и Курщины, "которые пострадали от безответственных и преступных действий кремлевской власти".

Российские губернаторы Вячеслав Гладков (Белгородская область) и Роман Старовойт (Курская область) несмотря на неоднократные призывы проигнорировали предупреждения Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

Это, как сказано в совместном заявлении добровольцев, "ожидаемо привело к многочисленным жертвам среди гражданских во время проведения ограниченной военной операции" на территории РФ.

Красный Крест призвали связаться с российскими воинами-добровольцами, а также с представителями Кремля "с целью срочного создания гуманитарной миссии, которая предоставит необходимую помощь жителям Белгородской и Курской области, организует гуманитарный коридор для эвакуации местного населения, что позволит гражданским лицам избежать страданий, спровоцированных путинским преступным бездействием".

Как писал OBOZ.UA:

– 13 марта Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон призвали жителей Белгорода и Курска временно покинуть города в связи с запланированными ударами по огневым позициям российских оккупантов.

– 14 марта добровольцы снова призвали мирных жителей российского приграничья эвакуироваться.

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