Сразу открыли огонь: в Херсонской области снайперы ССО уничтожили группу российских оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают истреблять оккупантов на нашей земле. Так, недавно в сети показали, как в Херсонской области снайперы ССО уничтожили группу российских захватчиков.

Об этом сообщили в официальном канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Защитники ликвидировали вражескую группу во время ночной работы.

Как отмечается, на Херсонском направлении во время мониторинга вражеских позиций наши военные заметили движение со стороны противника и сразу же открыли по нему огонь.

В результате точных действий снайперов Сил специальных операций были ликвидированы шесть военнослужащих противника.

Ранее сообщалось, что защитники Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили 810 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также бойцы обезвредили 182 единицы российского вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из бригады "Хартия" Гвардии Наступления уничтожили российский МТЛБ в одном из направлений фронта. Бойцы предложили раненым захватчикам сдаться, но их сразу же ликвидировали свои.

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