Минус 810 оккупантов, 19 танков и 34 артсистемы: озвучены потери врага за сутки

Защитники Украины в течение еще одних суток войны ликвидировали и ранили 810 военнослужащих оккупационной армии РФ Также бойцы обезвредили 182 единицы российского вооружения и военной техники.

Об этом 18 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно его данным, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла на украинской земле 431 550 живой силы.

Накануне Силы обороны лишили оккупантов 34 артиллерийских систем (в общем 10 668), 19 танков (6809), 17 боевых бронированных машин (13 014) ВС РФ.

С неба воины приземлили 36 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 8308). А на земле обезвредили 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 14 141) и восемь специальной техники (1731).

За время полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 1922 крылатые ракеты, 1017 РСЗО, 720 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали штурмовую группу оккупантов, пробывших на фронте всего восемь дней. Это произошло на Авдеевском направлении.

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