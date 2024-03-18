Прожили на украинской земле 8 дней: в ВСУ рассказали о ликвидированных под Авдеевкой оккупантах

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на Авдеевском направлении на фронте в Украине. В то же время россияне стабильно и круглосуточно пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины.

Об этом рассказала пресс-офицер 47-й бригады Вооруженных сил Украины Анастасия Блищик в воскресенье, 17 марта, в эфире телемарафона. Ситуацию на этом отрезке передовой она назвала стабильно напряженной.

По ее словам, недавно бойцы 47-й бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков, которые пробыли на фронте всего восемь днем.

"Недавно была ситуация, когда бойцы 47-й бригады уничтожили штурмовую группу. И у тех ликвидированных окупантов нашли документы, где было написано, что мобилизованы они были 5 марта 2024 года. Им посчастливилось прожить на нашей украинской земле 8 дней", — рассказала Блищик.

Она добавила, что на Авдеевском направлении было время, когда войска страны-агрессора штурмовали малыми группами, чтобы изучить новую линию обороны воинов ВСУ. Сейчас же начались более массированные атаки с применением техники.

"Начали они выезжать на передний край техникой. Поскольку до этого они использовали технику для подвоза склада и боекомплекта, но недавно начали выезжать на передний край", – сообщила спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в пределах Авдеевского направления. Уже несколько суток они пытаются прорвать украинскую оборону в полосах действия трех бригад ВСУ.

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