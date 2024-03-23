Пограничники уничтожили четыре ударных дрона-камикадзе на Днепропетровщине и Херсонщине: видео

В ночь на 23 марта российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed. Большинство вражеских БПЛА сбили украинские защитники на юге и востоке нашей страны.

Часть беспилотников уничтожили бойцы Государственной пограничной службы Украины. Об этом пресс-служба ГПСУ сообщает в своем Telegram-канале.

Украинские пограничники сбили четыре ударных дрона-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми путинские войска пытались атаковать населенные пункты. Это произошло в небе над Днепропетровской и Херсонской областями.

Также бойцы ГПСУ опубликовали видео боевой работы. Вражеские беспилотники уничтожали с помощью крупнокалиберных пулеметов.

Обломки уничтоженных дронов упали на открытой местности. Примечательно, что остатки БПЛА Shahed покрашены в черный цвет. Таким образом россияне пытаются усложнить работу украинских военных в темное время суток.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска удариди по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что 23 марта оккупационная армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты Днепропетровской области. Под вражеским ударом оказался Никопольский район. Путинские террористы совершили артиллерийские обстрелы, а также ударили дронами-камикадзе.