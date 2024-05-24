'Из всех калибров!' Сухопутные войска показали, как уничтожают врага на фронте. Видео

Сухопутные войска показали, как уничтожают врага на фронте. Они атакуют агрессора и его технику со всех калибров.

Соответствующее видео разместил в Telegram генерал-лейтенант и командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он отметил, что украинские воины продолжают уничтожать противника как по традиционным видам вооружения, так и с помощью беспилотных систем.

"Наши подразделения работают по всей протяженности фронта, сдерживая превосходящего противника. Слава украинским воинам! Слава пехотинцам, артиллеристам, танкистам, операторам дронов и всем, кто приближает победу!" – добавил генерал в подписи к видео.

Павлюк также отметил, что на видео работают военные таких подразделений:

–26 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

– 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта.

– 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

– 42 отдельная механизированная бригада.

– 63 отдельная механизированная бригада.

– 65 отдельная механизированная бригада.

Стоит отметить, что на юге Украины за минувшие сутки (22 мая) подтверждены потери личного состава противника убитыми и ранеными – "минус" 104 оккупанта. Также оккупационная армия РФ потеряла 50 единиц техники.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российских захватчиков 22 мая составили 1330 человек.

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