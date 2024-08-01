Из-за нападения на работника ТЦК в Ворохте сообщили о подозрении четырем мужчинам: что им грозит

На Прикарпатье суд должен решить, как наказать граждан, избивших сотрудника районного Территориального центра комплектования в Ворохте. Инцидент произошел 4 июля, когда жители поселка толпой набросились на военнослужащих, когда те исполняли служебные обязанности.

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Потерпевший – защитник, комиссовавшийся после ранения на фронте. Подозрения за совершенное в отношении него хулиганство объявлено четырем мужчинам, информирует Ивано-Франковская облпрокуратура.

"В ходе расследования по данному факту установлено, что подозреваемые избили находившегося при исполнении служебных обязанностей военнослужащего Верховинского районного ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Тогда на въезде в Ворохту пограничники вместе с представителями ТЦК временно развернули блокпост, на котором проверяли у людей документы. Вскоре там собрались местные жители с требованием убрать пост. Они выражали возмущение, мол, именно из-за "действий военкомов" в их поселок не едут туристы, как следствие оно теряет доходы и как якобы начинает вымирать. Далее люди напали на одного из военнослужащих.

"Во время конфликта местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему РТЦК и СП несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они повредили автомобиль, которым пользовался потерпевший", – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование по этому делу проводят следователи СУ ГУНП в Ивано-Франковской области. Ныне о подозрении в совершении хулиганства в отношении военнослужащего (ч. 2 ст. 296 УК Украины) сообщено четырем мужчинам. Решается вопрос об избрании мер предосторожности, а также о объявлении подозрения другим фигурантам.

"За указанное правонарушение мужчинам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех года", – пояснили прокуроры.

Известно, что протест жителей Ворохты закончился нечем: их предупредили, что документы у туристов будут проверять и дальше. Хотя блокпост на том месте убрали.

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