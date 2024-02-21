Из-за санкций Россия не может удовлетворить свои потребности в боеприпасах – Reuters

России не хватает внутреннего производства боеприпасов, чтобы удовлетворить свои потребности в войне против Украины. Однако президент Путин не оставил своих надежд покорить соседнюю страну.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления неназванных западных чиновников. Неспособность страны получить доступ к западным компонентам подрывает возможности производить новые системы и ремонтировать старые.

Западные официальные лица подводят итоги ситуации, когда война в Украине вступает в третий год, когда Россия преобладает после того, как взяла под контроль украинский город Авдеевка, и на фоне предупреждений о том, что у Украины также заканчиваются боеприпасы.

"Мы не верим, что у России есть значимый план, кроме продолжения боевых действий в ожидании того, что количество российской живой силы и техники в конце концов покажет это", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Дефицит поставок в Украину попал в центр внимания из-за ее зависимости от поддержки Запада в виде денег и оборудования, особенно из-за политических споров в Вашингтоне, которые сдерживают американскую помощь в размере 61 миллиарда долларов.

Артиллерийских снарядов не хватает, эксперты и солдаты на передовой оценивают, что российская артиллерия сейчас стреляет в пять раз быстрее украинской.

Однако западные официальные лица заявили, что Россия также страдает проблемами, поскольку санкции сильно ударили по военному производству, вызывая задержки и увеличивая расходы, то есть она не может успевать за требованиями войны.

Следствием этого было то, что Москва реквизировала военную технику, предназначенную для иностранных союзников, говорят они. В марте прошлого года ВВС Индии заявили, что Россия не смогла предоставить индийским военным жизненно важные поставки из-за войны в Украине.

"Внутренних возможностей России по производству боеприпасов пока недостаточно для удовлетворения потребностей в Украине", – сказал один чиновник.

Несмотря на проблемы, цели Путина остаются неизменными, предостерегли чиновники, сказав, что они не верят, что Россия отказалась от своих целей покорить Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея усиливает экспортный контроль за товарами двойного назначения, направляемыми в Россию и Беларусь, и запрещает поставки в эти страны 682 товарных позиций. Речь идет о вещах, которые фактически или потенциально используются в военных целях.

В то же время Совет Европейского Союза продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще как минимум 1 год – до 24 февраля 2025 года. Согласно решению, в будущем возможны не только новые раунды продления ограничений, но и их усиление.

В то же время из-за санкций США около половины из 50 танкеров, перевозивших российскую нефть, прекратили ее транспортировку. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", находясь у берегов Португалии, сразу отказалось от курса в Россию после попадания под ограничения.

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