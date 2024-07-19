С ЗАЭС удалось вывезти около 5000 атомщиков: министр энергетики рассказал подробности

С Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией российских террористов с марта 2022 года, на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти около 5 тысяч атомщиков. Это квалифицированные специалисты, которых планируют задействовать на достройке блоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Он подчеркнул, что все вывезенные специалисты работают в "Энергоатоме".

"На сегодняшний день мы вывезли около 5 тысяч человек с Запорожской АЭС. Они все работают в компании "Энергоатом"; и это как раз тот персонал, который мы планируем использовать на достройке блоков Хмельницкой АЭС", – сказал Галущенко.

Министр напомнил, что российские оккупанты с февраля 2024 года запретили доступ на ЗАЭС тем работникам, которые остались на оккупированной территории. По словам Галущенко, все они продолжают получать зарплату, которая накапливается на их счетах.

Напомним, ЗАЭС находится под оккупацией РФ с 4 марта 2022 года. За это время российские террористы неоднократно нарушали принципы ядерной безопасности – размещали на территории станции военную технику, минировали территорию и терроризировали персонал станции.

Как сообщал OBOZ.UA:

На оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

Между тем ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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