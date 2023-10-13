'Избежать мобилизации не получится': в Минобороны рассказали, как хотят урегулировать вопросы в Украине

Полномасштабная война в Украине продолжается уже с февраля 2022 года.Поэтому каждый военнообязанный гражданин должен защищать свою страну.

Об этом сообщила новая заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона. По ее словам, в настоящее время правительство готовит изменения в нормативно-правовых актах относительно мобилизации.

"К сожалению, очень много тех людей, измеряется в сотнях тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации", – отметила заместитель Умерова.

Добавила, что этот вопрос планируется урегулировать. Поэтому готовятся изменения в нормативно-правовые акты.

Заметим, что ранее заместитель министра по вопросам социального развития сообщила, что военно-врачебные комиссии ждут изменения.

Минобороны планирует пересмотреть подходы, чтобы усилить возможности ВСУ, а соответственно – возможности государства.

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По словам Калмыковой, ведомство будет держать в фокусе военнослужащих – непосредственно защищающих Украину на линии фронта. Для достижения этих целей уже проводятся внутренние мероприятия.

Также чиновница отметила важность создания системы, в которой человек будет готов идти служить в ВСУ; понимать, что с ним будет происходить и что от государства он будет иметь взаимность.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде следуют за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", – подчеркнула чиновница.

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