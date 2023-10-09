Избиение мобилизованного в помещении Черновицкого ТЦК: действия военных и правоохранителей расследует ГБР. Видео

В Черновицком областном центре комплектования военные и правоохранители избили мобилизованного. За дело взялось Государственное бюро расследования.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Так, в сети появилось видео, на котором видно, как работники военкомата, полицейские и неизвестный в гражданской одежде принимают участие в избиении мужчины.

Известно, что событие произошло еще в июле 2022 года. Как утверждают в ГБР, на следующий же день Национальная полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование. В августе 2023 дело было передано в ГБР.

"В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников центра комплектования и правоохранителей по применению силы к гражданину. Тогда потерпевший получил легкие телесные повреждения", – отметили в ведомстве.

В ГБР добавили, что уже установили всех на видео. Подозреваемым готовят подозрения по статьям об умышленных легких телесных повреждениях, превышении власти и похищении человека. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее во Львове избили прибывшую на похороны своей матери трансгендерную военную ВСУ Хелен Марк. Инцидент произошел вечером 15 июля, когда Хелен ужинала в центре города и говорила по видеосвязи со своим парнем.

– В июле в Великих Мостах Львовской области на полигоне капитан избил пограничника Назара Матвиишина, недавно вернувшегося с фронта на ротацию. За дело взялось Государственное бюро расследований.

– В Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП, который вместе с двумя другими военными избил до обморока подчиненного. Сотрудники ГБР уже сообщили ему о подозрении.

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