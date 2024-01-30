'Изготовлял гробы и радовался, что оккупанты понесут потери': защитник Украины рассказал о боях за Мариуполь и плене. Видео

Украинский пограничник Анатолий Ткаченко, который оборонял Мариуполь, в начале 2024 года вернулся из вражеского плена. Там россияне привлекали его к изготовлению гробов – так защитник понимал, что оккупанты несут потери в войне, и радовался этому.

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Об обороне города-Героя, пребывании в неволе и пути домой он рассказал в видеоинтервью. Его опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Для Анатолия Ткаченко полномасштабная война началась в Мариуполе. Держа оборону в центре города, боец потерял левую руку.

"Прибежал старший "Азов", наложили мне жгут. Кость и сухожилия были перебиты, поэтому их зафиксировали в одном положении и перебинтовали, чтобы туда не было попадания грязи", – вспомнил боец.

В таком состоянии он продолжал выполнять боевое задание – набивал магазин автомата патронами, пока его напарник отстреливался. Так было в течение четырех часов до самой "эвакуации".

По его словам, во время боев за Мариуполь защитникам пришлось поделиться на две части и занимать оборону вкруговую. Когда дошло до сдачи в плен в мае 2022-го, признался Анатолий, каких-то особых эмоций у него не было, все наши бойцы были слишком истощены.

"Через мост на Левый берег выстроились их автобусы, так называемая полиция – людей по 20 для осмотра. Стояли деревянные щиты. Подходишь, сумку поставил – внешний осмотр, а потом расстегиваешь бушлат – смотрят, чтобы никаких у тебя боеприпасов не было. Высыпают сумку и фонарики, тушенку, все лишнее выбрасывают. Потом сопровождающий ведет тебя к автобусу – садись", – рассказал пограничник о том, как стал военнопленным.

Он добавил, что попал в Еленевку 19 мая, а 15 июня его перевели в 38-ю колонию на временно оккупированной Луганщине. Там наших бойцов заставляли делать гробы россиян-захватчиков.

"Привозят ящики от "Градов и каждая зона делает гробы – в неделю ты должен наклепать какое-то количество. Приезжают "Уралы", забирают их. Значит, эти люди, если их так можно назвать, ложатся от наших действий", – отметил пограничник, имея в виду, что ВСУ ликвидировали немало оккупантов, если врагу потребовалось такое количество гробов для них.

В плену Анатолий Ткаченко пробыл до начала 2024 года. Он вспомнил, что перед обменом оккупанты день возили наших военных, пересаживая в разный транспорт, а потом все наконец-то увидели флаг Украины.

"Сразу поддержка. Дали жене позвонить…" – сдерживая слезы, отметил Герой, и обратился к тем, кто еще ждет возвращения родных из плена: "Основное – это терпение. Каждый выйдет и все будет хорошо".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничник Луганского отряда Александр Зарва, проведший в российском плену 21 месяц, рассказал, что оккупанты издевались над ним из-за патриотических татуировок. В частности, российские террористы даже спускали на украинца собак.

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