'Такого зверства к людям никогда не видел': пограничник рассказал, как оккупанты издевались над украинскими пленными. Видео

Пограничник Луганского отряда Александр Зарва, который провел 21 месяц в российском плену, рассказал, что захватчики издевались над ним из-за патриотических татуировок – на мужчину даже спускали собак.

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Об этом Александр сказал в интервью. "В СИЗО началось самое "веселое": избиения, издевательства, унижения. Я еще такого не видел зверства к людям. Не знаю, что мы им плохого сделали в этой жизни", – вспоминает он.

Украинских защитников в плену в РФ подвергали пыткам, а также пытались заморить голодом. Пленным давали "блюда" из разных очисток, однако они были очень горячими и украинцы просто не успевали их съесть за отведенное время, а за это россияне их били. Поэтому наши воины в основном питались хлебом и водой.

Все это происходило с апреля по октябрь 2022, а когда пленных уже перевезли в тюрьму, там их тоже жестоко избили. После этого 2,5 месяца пленных будили в 6 утра, заставляли петь гимн РФ и запрещали сидеть. Украинцам приходилось стоять по 16 часов в сутки, ночью их тоже могли разбудить, избить и снова заставить стоять.

В тюрьме пленных тоже ограничивали в еде – со временем кормили все хуже и хуже, вспоминает Александр. В плен он попал с весом 115 кг и за несколько месяцев похудел на 45 кг.

Несмотря на все пытки, издевательство и пропаганду, самым тяжелым для него в плену было ожидание обмена, а также моральная поддержка побратимов, у которых сдавали нервы – он отговаривал их наложить на себя руки.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском плену по состоянию на 24 января 2024 находятся более 8000 украинцев. Речь идет не только о военных, но и о более чем 1600 гражданских.

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