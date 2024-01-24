В российском плену до сих пор находятся более 8000 украинцев, включая гражданские – Координационный штаб

В российском плену по состоянию на 24 января 2024 находятся более 8000 украинцев. Речь идет не только о военных, но и о более чем 1600 гражданских.

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Еще десятки тысяч украинцев находятся в статусе пропавших без вести. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк.

"В плену сейчас находятся более 8 тысяч человек, это где мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1600 человек – гражданские", – отметил он.

В то же время, по состоянию на сегодняшний день, из плена удалось вернуть 2828 человек: 2681 военных и 147 гражданских. Это произошло в рамках 49 обменов пленными между Украиной и РФ.

"Цель Координационного штаба – вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. Проведено 49 обменов и возвращено домой 2828 человек, из них 2681 - военный. Возвращены и 147 гражданских лиц", – сказал представитель Координационного штаба.

Кроме того, как он уточнил, еще десятки тысяч людей находятся в статусе "пропавшей без вести", то есть речь идет о поиске личности.

Таранюк подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о том, что есть устойчивая тенденция к нарушению со стороны России всех норм гуманитарного права.

"Соответственно, из тех десятков тысяч людей, которые (находятся – ред.) в состоянии без вести пропавших, огромная часть на самом деле это тоже плен", – объяснил он.

Напомним: 24 января в Белгородской области России разбился Ил-76. В МО РФ утверждают, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для обмена, а всего на самолете летели 75 человек. Момент падения Ил-76 попал на видео.

В ГУР МО Украины заявили, что между Украиной и Россией 24 января должен был состояться очередной обмен пленными, и украинская сторона выполнила все договоренности. В Главном управлении разведки Министерства обороны "нет достоверной и исчерпывающей информации" по поводу того, кто находился на борту российского самолета Ил-76 и в каком количестве.

Пресс-служба отметила: российская сторона утверждает, что обмен не произошел в результате сбития самолета, якобы перевозившего наших пленных.

Украина со своей стороны выполнила все договоренности. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренную точку для обмена, где они находились в безопасности.

"Безопасность наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона", – заявили в разведке.

Как писал OBOZ.UA, российский военно-транспортный Ил-76, разбившийся 24 января, в этот день мог вернуться с еще одного полета. По данным системы Flightradar, на днях самолет был замечен вблизи Сирии.

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