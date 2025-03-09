'Излучал любовь к жизни': в боях за Украину погиб командир взвода с Волыни

В войне против российского агрессора на Донетчиние погиб 29-летний воин Станислав Романенко (позывной "Ганс") из Волынской области. Он был командиром взвода беспилотных авиационных комплексов в рядах 109-й Донецкой отдельной бригады территориальной обороны.

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У Героя остались жена и двухлетняя дочь. О потере сообщили в Подгайцевской территориальной громаде.

Там отметили, что жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания возле города Доброполье Покровского района, по которому оккупанты нанесли комбинированный удар вечером 7 марта.

"Нет слов, чтобы выразить нашу глубокую печаль. Эта потеря – невосполнимая для всей громады. Станислав был мужественным воином, настоящим патриотом, который до последнего дыхания защищал родную землю. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и преклоняем головы в скорби. Вечная память и слава Герою!" – говорится в сообщении.

Младший лейтенант ВСУ Станислав Романенко, 1995 года рождения, был родом из села Струмовка Луцкого района Волынской области.

"Они забрали у меня полжизни. Тебя забрали у меня. Полжизни ты оставил мне в синих глазках и пшеничных волосках. Ты был лучшим человеком… Лучший муж, лучший отец, лучший сын, брат, друг, побратим. Смотри, сколько людей ты возле себя собрал…" – написала в Facebook жена защитника Ирина Романенко.

Она отметила, что Станислав всегда знал, как поддержать своих близких и знакомых и что посоветовать. К нему всегда тянулись люди, потому что он излучал любовь к жизни.

"Ты научил меня многому, ты показал мне, что такое счастье, с тобой я узнала настоящую любовь. Мне так спокойно было возле тебя, так уютно. Ты был домом моим. А теперь где жить моему сердцу? Как дальше без тебя? Как объяснить дочери, что мы не можем набрать отца? Как жить дальше с этим? "Будь я рядом или далеко, дух мой всегда возле тебя". Ты всегда мне повторял эти слова, так что будь и дальше рядом. Навсегда мой. Люблю всем сердцем и душой", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб старший лейтенант Владимир Стогний – командир первого батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты. Военный с позывным "Золотой" начал свой боевой путь в 2015 году с участия в АТО/ООС, после 2022-го участвовал в деоккупации правого берега Херсонщины, обороне Бахмута и не только.

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