'Изменили формат противостояния': руководитель 'Аэроразведки' объяснил роль дронов в войне в Украине

Дроны стали важным инструментом в современной войне, однако они не являются решающим фактором. БПЛА активно используются на поле боя благодаря технологическому развитию и доступности, но решающую роль играют именно люди.

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Об этом сообщил соучредитель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар. По его словам, дроны – это новое явление, поэтому ими так увлекаются.

"Это то, чего не было массово еще в короткой перспективе времени и это то, что разительно отличает поле боя от поля боя десяти лет назад где угодно на этой планете. Таков формфактор применения, но они не уникальны. Дронами люди занимались десятилетие назад, а Украине нужно было 10 лет с начала войны, а затем широкомасштабку для того, чтобы дойти до самостоятельно. Кроме дронов мы в принципе мало что делаем. И говорить, что решают все дроны – нет, ни в коем случае так нельзя. Решают люди, это самый главный наш актив. Дрон – это просто новое средство. Он популярен, стал его массовым применением", – объяснил Гончар.

Это совпало с технологическим развитием человечества и с обстоятельствами, в которых оказалась Украина. Когда масштабы эскалации резко возросли, из восьми направлений враг атаковал на нескольких тысячах километров фронта. Сейчас линия противостояния сократилась примерно до тысячи километров.

"Для таких масштабов у нас оружие просто закончилось. Плюс еще, пожалуй, самый главный фактор, почему война в принципе происходит, почему она продолжается – это воля к борьбе. Мы, как понимающие, что нам нужно защищаться и нападающий, у них своя причина, они идут туда умирать. Совокупность этих обстоятельств и стала причиной, дроны нашли свое место", – отметил соучредитель ОО "Аэроразведка".

По словам Гончара, дроны лишь дополняют боевые возможности и стали особенно популярны из-за масштаба эскалации войны в Украине. Массовое применение дронов изменило формат противостояния, но их влияние ограничивается ролью инструмента в руках солдат.

Мы сейчас в таком моменте, в такой ситуации, когда это топтема, она на слуху, ее расшатать. Это не на пустом месте, конечно. Дроны себя продемонстрировали, заменили недостаточно, сменили парадигму, сменили боепорядки, появилось командование. Роботизация привела к появлению такого нового инструмента на поле боя и достаточно эффективно применяется. Но еще раз – воюют люди. Взяли за лозунг, что "воевать имеют дроны, а не люди", но это производители раскачали тему, чтобы дронов побольше, а воюют люди. Дрон сам по себе – ничего", – резюмировал он.

Напомним, недавно, по инициативе президента Владимира Зеленского, в составе Вооруженных сил Украины был создан новый род войск – Силы беспилотных систем. Во вторник, 20 августа, правительство выделило 24 млрд грн на закупку беспилотников для этих сил.