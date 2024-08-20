Украина делает ставку на инновации": Кабмин выделил 24 млн грн на закупку беспилотников для армии
Недавно по инициативе президента Владимира Зеленского в составе Вооруженных сил Украины был создан новый род войск – Силы беспилотных систем. Во вторник, 20 августа, правительство выделило 24 млрд грн на закупку беспилотников для этих сил.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, завершающей комплектование этого рода войск.
Шмигаль также отметил, что Украина достигла значительного прогресса в производстве и использовании беспилотников, законтрактовав 1 млн дронов, а 500 украинских компаний занимаются их изготовлением.
"Двигаемся дальше. Правительство выполняет поручение верховного главнокомандующего и одобряет законопроект, законодательно утверждающий существование Сил беспилотных систем. Также сегодня выделяем 24 млрд грн на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны", – сказал Шмигаль.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, ассиметричные ответы и подходы.
"В этом залог нашей стойкости и будущей победы", – добавил Шмигаль.
Напомним, что нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарской Ростовской области России ночью 18 августа поразили дроны ГУР украинского производства. Там до сих пор горит пожар.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области утром в среду, 14 августа. На этом аэродроме базируются носители "Кинжалов", которыми российские оккупанты обстреливают Украину.
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