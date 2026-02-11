Изменит правила игры? Что известно о радаре Lanza для усиления ПВО, который Украина получила от Испании

Украина получила от Испании радар Lanza LTR-25, который усиливает способность ПВО заблаговременно фиксировать массированные воздушные атаки России. Речь идет не только о новой единице техники, а об изменении самой логики защиты неба – с увеличенным временем на реагирование и координацию обороны.

Передача радара стала частью более широкого сдвига политики Испании по поддержке Украины. О передаче радара сообщает испанское издание Xataka.

Мадрид пошел на шаг, на который в течение длительного времени не решались некоторые ключевые союзники, – предоставил не только средства перехвата, а критически важные "глаза" для системы противовоздушной обороны. Именно нехватка дальнобойных сенсоров долгое время оставалась одним из главных узких мест украинской ПВО.

Радар LTR-25 разработан компанией Indra и уже проверен в системах НАТО навосточном фланге Альянса. Он способен обнаруживать широкий спектр угроз – от беспилотников и крылатых ракет до баллистических целей и самолетов с пониженной радиолокационной заметностью. Дальность обнаружения превышает 450 километров, что позволяет Украине значительно раньше получать предупреждения о воздушных ударах.

Как работает радар Lanza

LTR-25 работает в L-диапазоне, использует фазированную антенную решетку и цифровое формирование луча. Это позволяет одновременно сопровождать сотни целей даже в условиях активной радиоэлектронной борьбы. Особое значение эта характеристика имеет для выявления дронов Shahed и крылатых ракет, которые Россия применяет для перегрузки украинской ПВО.

Еще одно ключевое преимущество – мобильность. Радар адаптирован к тактике "включил – обнаружил –переместился", что снижает риск его уничтожения российскими ударами по средствам управления и разведки. Кроме того, система без проблем интегрируется с уже имеющимися в Украине комплексами Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, выступая для них множителем эффективности.

Политический и стратегический контекст

Передача LTR-25 демонстрирует новую роль Испании – от осторожного партнера до поставщика критически важных оборонных технологий. По оценке Xataka, Украина получила от Мадрида именно те возможности дальнего обнаружения, которые ранее безрезультатно пыталась получить от США из-за политических ограничений.

Более того, поставка радара вписывается в более масштабный пакет военной и финансовой помощи Украине, публично поддержанный премьер-министром Испании Педро Санчесом. В случае успешного применения LTR-25 сотрудничество с Indra может перейти в долгосрочное партнерство, которое усилит европейский компонент украинской ПВО.

Lanza LTR-25 – это не просто еще один радар. Это инструмент, который меняет глубину обороны, дает Украине время и пространство для маневра и снижает эффективность российских воздушных атак. В войне на истощение такие "невидимые" изменения часто имеют решающее значение.

