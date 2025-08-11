'Изначально мы планировали больше рейдовых действий': Сырский раскрыл детали Курской операции и объяснил ее значение для Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что главной целью Курской операции было отвлечение армии РФ и техники от дальнейшего нападения на Украину. Киев не сообщил о планах вторжения в Россию ни одному из партнеров, чтобы не допустить утечек информации, и опасаясь уговоров "не обострять".

Такое заявление Сырский сделал в интервью американской газете The Washington Post. В беседе с изданием главком ВСУ, организатор операции на Курской операции, заявил, что ее главная цель – отвлечение войск и техники россиян – была достигнута.

Планировалось больше рейдов

По словам Сырского, если бы не было Курской операции, РФ использовала бы ресурсы для дальнейшего наступления на Украину.

Сосредоточение внимания россиян на их территории помогло спасти жизни украинцев, добавил главнокомандующий.

"Сначала мы планировали больше рейдовых операций, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория (РФ. – Ред.). Она нам нужна была давно", – рассказал военачальник.

Сырский также объяснил, почему Киев не сообщил о планах вторжения в РФ ни одному из своих партнеров, включая США.

По его словам, это было сделано, чтобы не допустить утечек информации, а также из-за опасений уговоров "не обострять".

Сырский добавил, что это был урок после неудачного контрнаступления 2023 года.

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то "– тогда, конечно, враг также знает и также готовится", – объяснил главком.

Как отмечается в материале, операция на Курщине стала первым со времен Второй мировой войны вторжением иностранных войск на территорию России.

Она разоблачила неспособность диктатора Владимира Путина защитить собственный народ от войны, которую он начал, подняла национальный дух украинцев и восстановила уверенность среди стран Запада, которые колебались относительно того, стоит ли дальше вооружать Украину.

Украинские защитники захватили более тысячи пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска и технику с других направлений, отмечается в материале.

Что известно о Курской операции

ВСУ начали наступление в Курской области России в августе 2024 года. В результате продвижения вглубь территории страны-агрессора на конец августа Силы обороны Украины контролировали около 1100 кв. км области.

Армия РФ самостоятельно не смогла вытеснить ВСУ с Курщины, поэтому Москва запросила подкрепление у КНДР. К концу 2024 года в результате российского контрнаступления врагу удалось оккупировать территорию Курской области до около 460 кв. км. В марте 2025 года ВС РФ заняли Суджу.

23 июля 2025 года Сырский рассказал, что год назад на фронте была сверхсложная ситуация и Россия планировала дальнейшие интенсивные наступления, в том числе на Сумщину. По словам главкома, Курская операция сорвала планы врага и ослабила его давление на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в годовщину начала операции на Курщине президент Владимир Зеленский назвал ее особенной и рассказал, что ВСУ продолжают активные действия в Курской и Белгородской областях.

Во время поездки в Сумскую область 6 августа Зеленский наградил украинских воинов за участие в Курской операции. Военные 225-го отдельного штурмового полка первыми зашли на Курщину и значительно пополнили обменный фонд, рассказал глава государства.

