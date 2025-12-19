Изуродованные здания и 'паутина' из дронов: военные показали, как выглядит Лиман с высоты. Видео

Пилоты разведывательной роты 63-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео с высоты. На кадрах фиксируется изуродованный Лиман и характерная для современной войны деталь — плотная "паутина" из оптоволокна от дронов. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий в районе города.

Видео опубликовали военные 63-й ОМБр "Стальные львы" в Telegram-канале. Кадры сняты во время работы разведывательных беспилотников над Лиманом.

На видео с дрона зафиксированы разрушенные и поврежденные здания, дороги и открытые участки города, над которыми тянутся многочисленные тонкие линии оптоволокна. По словам военных, ежедневно над Лиманом работают сотни вражеских и украинских беспилотников – разведывательных и ударных – и каждый из них оставляет после себя след.

В 63-й бригаде отмечают, что Лиман продолжает держаться, однако боевые действия здесь остаются интенсивными. Современная война все меньше измеряется только масштабом разрушений и все больше – количеством дронов в небе, что превращает город в символ новой, дроновой реальности фронта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов докладывал диктатору Владимиру Путину о якобы прорыве оккупантов в Лимане в Донецкой области. Однако это является очередной ложью высшего российского командования – наши подразделения не позволяют врагу зайти в город.

Оборону там удерживают 63-я отдельная механизированная бригада и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса. Они постоянно отражают штурмы противника.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", – заявил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

