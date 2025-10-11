'Изуродованные жизни': полиция показала первые минуты после российского удара по Краматорску. Видео

Украинские полицейские показали первые минуты после удара российской оккупационной армии по Краматорску. Атака произошла в ночь с 8 на 9 октября, захватчики попали по городу КАБами.

Видео обнародовали в Telegram-канале "Патрульная полиция Украины". Правоохранители отметили, что остаются рядом с гражданскими в сложные моменты.

Россияне целенаправленно били по мирным жителям

Отмечается, что враг сбросил управляемые авиабомбы по жилым домам частного сектора города. Патрульные одними из первых прибыли на место попадания.

Вместе с другими службами они помогали горожанам, в частности, искали пострадавших под завалами и оказывали домедицинскую помощь.

"Изуродованные дома, изуродованные жизни. К счастью, погибших нет, но ранена пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что они не останавливаются ни на минуту и несут службу в усиленном режиме круглосуточно.

"Мы рядом с вами – всегда, в самые тяжелые моменты. Вместе мы сильнее, чем любая опасность", – указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 октября россияне атаковали Краматорск в Донецкой области. Сразу два российских ударных дрона прилетели в здание городской школы, названной в честь замученного в 2014-м оккупантами 16-летнего Степана Чубенко. Здание подверглось серьезным разрушениям, кроме того, поблизости повреждены жилые дома.

Как писал OBOZ.UA, в начале сентября, войска страны-агрессора России атаковали ударным дроном "Герань-2" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. В результате удара погибли пенсионер и его дочь, еще два человека получили ранения.

