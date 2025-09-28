Изуродованы целые микрорайоны, есть раненые спасатели: в МВД рассказали о последствиях воздушной атаки армии РФ на Украину

Россия более 12 часов обстреливала украинские города, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека в столице и более 70 получили ранения по стране. Наибольшие разрушения понесли Киев, Запорожье и несколько областей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. По его словам, к ликвидации последствий атак привлечено более 1500 спасателей и полицейских, которые работают в 11 регионах.

В Киеве зафиксировано восемь мест поражения. Среди погибших – 12-летняя девочка, которую придавило бетонной плитой, а также медсестра и пациент Института кардиологии. Еще один человек погиб в результате удара по гражданскому объекту.

Всего известно о более чем 70 раненых в разных областях Украины. В Запорожье пострадали более 30 жителей жилого дома, среди которых трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине пожарные уже ликвидировали возгорания.

Во время спасательных работ произошел обвал конструкций, в результате чего двое работников ГСЧС получили травмы.

Полиция задокументировала более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе, и это количество растет. Всего повреждено более 100 гражданских объектов.

По словам министра, массированные удары РФ являются сознательным террором против мирного населения и очередным военным преступлением.

Напомним, с раннего вечера субботы, 27 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно, что РФ подняла стратегическую авиацию с "Оленьи". Также оккупанты осуществили по Украине пуски "Кинжалов". Российскую комбинированную атаку, которая длилась всю ночь на воскресенье и продолжилась утром, мониторинговые каналы уже назвали самой массированной за последний год.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России по украинским городам. Глава государства также заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары, чтобы лишать Россию возможностей зарабатывать и принудить ее к дипломатии.

