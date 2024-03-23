Известный франко-немецкий производитель оружия откроет предприятие в Украине: что будут производить

Французско-германская компания KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) планирует создать филиал на территории Украины. Дочернее предприятие будет специализироваться на производстве боеприпасов и ремонте военной техники.

Решение о создании филиала было согласовано во время встречи министров обороны Германии Бориса Писториуса и его французского коллеги Себастьяна Лекорня в Берлине 22 марта. Об этом последний сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Совместное производство в Украине: компания KNDS создаст дочернее предприятие, максимально приближенное к потребностям украинской армии", – говорится в сообщении.

По словам Лекорня, филиал KNDS будет максимально приспособлен к потребностям украинских Вооруженных Сил и будет производить боеприпасы и запасные части для обслуживания немецкой и французской бронетехники, уже используемой украинским войском.

Министр обороны Германии Борис Писториус добавил, что целью этого шага является поддержка Украины в развитии собственного производства боеприпасов и обеспечение оперативного ремонта военной техники.

Кроме того, филиал KNDS в Украине планируется производить полноценные системы с нуля.

Издание BFMTV отметило, что создание филиала KNDS в Украине, прежде всего, направлено на оперативный ремонт уже имеющейся военной техники, произведенной во Франции и Германии. Это касается запчастей к колесным самоходным артиллерийским установкам Caesar и AMX-10RC, а также к самоходным гаубицам Panzerhaubitze 2000 и боевым танкам Leopard 2.

Идея состоит в том, чтобы сначала производить в Украине детали, которые чаще всего нуждаются в ремонте, что упростит логистику и ускорит возвращение техники на поле боя.

Напомним, немецкая компания Quantum-Systems, занимающаяся производством дронов "Vector", откроет в Украине R&D-центр (центр, занимающийся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами – Ред.). На работу в нем планируется набирать специалистов – вакансии будут публиковать на официальном сайте QS.

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