Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили DDOS-атаку на цифровую инфраструктуру российских компаний "Газпром" и "Газпромнефть". Киберудару подверглись онлайн-сервисы предприятий, обеспечивающих деятельность российской оккупационной армии.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.. В ГУР событие назвали "приветом" от их побратимов с 1918 года – героев боя под Крутами.

Благодаря хакерской работе с 28 января клиенты указанных российских компаний не могут воспользоваться личным кабинетом.

Также им недоступны услуги онлайн-сервисов, оплата за топливо с помощью топливных карт, списание или накопление бонусов на счет и т. д.

Представители "Газпрома" в ответ на жалобы клиентов заявили о "временном техническом сбое".

При этом там не объяснили россиянам ни характер, ни причины такого "сбоя". В компаниях также затруднились сказать, когда работа онлайн-сервисов может быть возобновлена.

"Сегодняшние проблемы российских водителей – это привет от наших побратимов с 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тягла (фразеологизм – избить кого-то, когда тот сам "напрашивается") преступным российским бандам наркомана муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине!" – прокомментировали событие в ГУР МО.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно киберспециалисты ГУР устроили масштабный интернет-сбой в России. В результате этого многие россияне остались без связи и интернета от компании "Мегафон", которая участвует в обеспечении российской агрессии против Украины.

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